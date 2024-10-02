BYD Türkiye'de Üretime Geçiyor

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ANKARA, 2 Ekim (Xinhua) -- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin 2026 yılına kadar Türkiye'de üretime başlamak üzere anlaşmalar imzaladığını söyledi.

Kacır, Salı günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada hükümetin BYD'ye, Manisa'nın sanayi bölgesinde bir araştırma ve geliştirme merkezi, yılda 150.000 araç üretebilecek bir fabrika ve bir tedarikçi parkı kurması için yer tahsis ettiğini söyledi.

"Türkiye, yüksek teknolojide çok önemli bir adım atmış olacak" diyen Kacır, yatırımın ihracat pazarları hedeflenerek hayata geçirilecek olmasının değerli olduğunu ifade etti.

Kacır, Manisa'daki tesisin, özellikle vasıflı mühendis ve araştırmacılar için doğrudan yaklaşık 5.000, dolaylı olarak da 20.000'in üzerinde istihdam yaratacağını vurguladı.

Bakan, Çinli otomobil üreticisi Chery ile görüşmelerin son aşamaya geldiğini de duyurdu.

Görüşmelerin geçen yılın sonundan bu yana devam ettiğini hatırlatan bakan, "O yatırım için de son basamaklara geldik. Hedefimiz, orada da neticeye erişebilmek" dedi.

Türkiye'nin elektrikli araç ve batarya üretimi sektörlerinin geleceğine ilişkin iyimser olduğunu dile getiren Kacır, şu anda ülkede 8.850'si hızlı şarj olmak üzere 23.400 halka açık şarj istasyonu bulunduğunu belirtti.