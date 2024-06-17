Çad'da doğan bebeğin ilk muayenesi Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından yapıldı

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Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüsü, Kurban Bayramı için geldiği Çad'da barakada doğan bebeğin ilk muayenesini yaptı.

Sağlık hizmeti vermek üzere Sido bölgesine giden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Zeynep Abuşoğlu, derneğin sağlık merkezinde çocuk hastaları kontrol etti.

Konakladığı binanın yakınında doğum yapıldığı bilgisi üzerine Abuşoğlu, barakada dünyaya gelen bebeğin ilk muayenesini yaptı.

Uzman Dr. Abuşoğlu, Sido'da kaldığı sürede ilk yenidoğan muayenesini yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sabah saatlerinde doğum yerine gittiğini anlatan Abuşoğlu, "Anne de bebek de iyi görünüyordu. Doğar doğmaz muayenesini gerçekleştirdik, ilk bakımını yaptık. Anneye emzirme eğitimini verdik. Bebek gayet sağlıklıydı, bir sıkıntısı yok." dedi.