Çağlayancerit'te Filistin'e Destek, İsrail'e Tepki Mitingi - Son Dakika
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Çağlayancerit'te Filistin'e Destek, İsrail'e Tepki Mitingi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 'Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi' düzenlendi. Mitingde Türk ve Filistin bayrakları taşınırken, katılımcılar İsrail'i protesto eden sloganlar attı ve zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

14.06.2024 20:53
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Filistin'e destek, İsrail'e tepki mitingi" yapıldı.

Çağlayancerit İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde Garaj Meydanı'nda düzenlenen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Ümmetiz, kardeşiz, kazanacağız" ve "Çocuklar ölüyor" yazılı dövizler taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.

Dernek Başkanı Abidin Demir, yaptığı açıklamada, zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösteren Demir, "Ey siyonist İsrail, sen bizim ciğerimizi yaktın. Rabbim de senin ve sana destek verenlerin ciğerini yaksın. Yaşasın zalimler için cehennem." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çağlayancerit'te Filistin'e Destek, İsrail'e Tepki Mitingi - Son Dakika

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