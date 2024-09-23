CAIR'den Lipstadt'a Sert Tepki

Güncel

ABD'nin en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Ofisi (SEAS) Özel Temsilcisi Deborah Lipstadt'ın "Çağrı cihazı lazım mı?" sözlerini, "duygusuz, iğrenç ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, Lipstadt'ın bir etkinlikte, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayına atfen sarf ettiği sözlere tepki göstererek görevden alınması talebinde bulundu.

McCaw, etkinlik moderatörünün, "7 Ekim sonrası İsrail'in dünya genelinde daha zayıf göründüğü" değerlendirmesine karşılık Lipstadt'ın "Çağrı cihazı lazım mı?" sözlerine ilişkin, "Özel Temsilci Lipstadt'ın duygudan yoksun sözleri hem iğrenç hem de tehlikelidir." dedi.

ABD hükümetinin, "İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi azaltma" çağrılarına işaret eden McCaw, "(Böyle bir süreçte) Onun, devlet terörünü destekleme mahiyetindeki sözleri, bölgede daha geniş bir savaşı önlemeye yönelik diplomatik çabaları baltalıyor." ifadesini kullandı.

McCaw, hayatını kaybeden masum insanlar ve çocuklarla ilgili şaka yapmanın "utanç verici" olduğunu vurgulayarak, "Dünyaya, ABD hükümetinin Arap ve Müslüman sivillerin katledilmesine göz yumduğu ve hatta bunu kutladığı mesajını veriyor. Bu sadece ahlaksızlık değil, aynı zamanda sorumsuzca." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin, Lipstadt'ı acilen görevden alması gerektiğini belirten McCaw, ABD'nin ancak bu şekilde "savunmasız nüfuslara karşı devlet şiddetini ve terörizmi desteklemediği" mesajını verebileceğini sözlerine ekledi.

Lipstadt, 30 Mart 2022'de ABD Senatosu tarafından büyükelçi ünvanıyla Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Özel Elçisi olarak atanmıştı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.