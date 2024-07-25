Çakallarla Dans Filmi 6 Aralık'ta Vizyonda - Son Dakika
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Çakallarla Dans Filmi 6 Aralık'ta Vizyonda

İstanbul ve İzmir'de çekimleri tamamlanan Çakallarla Dans filmi, 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. SugarWorkz ve TAFF Pictures tarafından yapılan film, karakterlerin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenmelerini konu alıyor. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaryosundan uyarlanan film, Murat Şeker tarafından yönetiliyor. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

25.07.2024 18:21
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Çekimleri İstanbul ve İzmir'de tamamlanan "Çakallarla Dans" filmi, 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımını SugarWorkz ve TAFF Pictures'ın üstlendiği film, bu kez de karakterlerin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenmelerini anlatacak.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin yönetmen koltuğuna da Şeker oturdu.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çakallarla Dans Filmi 6 Aralık'ta Vizyonda - Son Dakika

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