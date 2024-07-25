Çakallarla Dans Filmi 6 Aralık'ta Vizyonda

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Çekimleri İstanbul ve İzmir'de tamamlanan "Çakallarla Dans" filmi, 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımını SugarWorkz ve TAFF Pictures'ın üstlendiği film, bu kez de karakterlerin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenmelerini anlatacak.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin yönetmen koltuğuna da Şeker oturdu.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz yer alıyor.