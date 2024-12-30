Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar kullanan pikabı durdurdu.
Çakar lambanın usulsüz olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 96 bin lira idari para cezası verdi.
Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Çakar Lambalı Pikaba 96 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?