Cakarta'daki duvar resmi festivalinde sanatçılar başkentin geleceğini duvara yansıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cakarta'da Taman İsmail Marzuki Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026 Cakarta Kültürel Duvar Resmi Festivali, onlarca duvar resmi sanatçısını buluşturdu. Sanatçılar merkezin duvarlarına başkentin geleceğine dair fikirlerini yansıtan eserler çizdi.
CAKARTA, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen festivalde duvar resmi yapan sanatçılar, 18 Kasım 2026.
Cakata'daki Taman İsmail Marzuki Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026 Cakarta Kültürel Duvar Resmi Festivali, onlarca sanatçıyı bir araya getirdi.
Duvar resmi sanatçıları, kültür merkezinin duvarlarını başkentin geleceğine ilişkin fikirlerini yansıtan eserlerle donattı. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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