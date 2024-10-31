ÇAKÜ'de Ahilik Kültürü Dersi - Son Dakika
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ÇAKÜ'de Ahilik Kültürü Dersi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, öğrencilerine 'Ahilik ahlakı ve yaran kültürü' dersi veriyor.

31.10.2024 12:17
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), öğrencilerini bilimin yanında "Ahilik ahlakı ve yaran kültürü" dersiyle de ticaret hayatına hazırlıyor.

ÇAKÜ yönetimi tarafından 2022-2023 akademik yılında gençlere fayda sağlayacağı düşüncesiyle, "Ahilik ahlakı ve yaran kültürü" dersi seçmeli ders olarak müfredata alındı.

Bu kapsamda ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve akademisyenler tarafından ders kitabı hazırlandı.

Ders kapsamında ahi birliklerinin oluşumu, ahiliğin işlevleri, ahilikte üretim ve ticaret ahlakı, ahilikten günümüze mesajlar, yaran ocağının teşekkülü ve üyeleri, Anadolu sohbet gelenekleri ve Çankırı'da yaran kültürü gibi konularda öğrencilere bilgi veriliyor.

Rektör Çiftçi, AA muhabirine, ahiliğin kamil insan yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Ahilik teşkilatının toplumun birçok kesimini doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğine işaret eden Çiftçi, "Özellikle Türk İslam medeniyetinin ana unsurunu oluşturan değerler üzerine inşa edilmiş ahiliğin günümüzde gençlere de birçok noktada faydalı olacağı kanaatindeyiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak ahilik teşkilatı fikir ve kültür hareketinin kurulduğu, yaygınlaştırıldığı İç Anadolu Bölgesi'nde gençlerimizle, neslimizle buluşmasını önemli bulduk." dedi.

Ahilik ve yaran kültürünün seçmeli ders olarak müfredata konulduğunu anlatan Çiftçi, "Üniversitemize kayıt yapan öğrencilerimiz ders kapsamında hem medeniyetimizin izlerini hem Türklerin hayat ve dünyaya bakış açısını ve felsefesini görmekte hem de tarihini anlamaktadır. O yüzden ahilik ve yaran kültürü, bize dair ne varsa onu öğrencilerimize aktaran ana ders hükmündedir. Ahilik kültürü ve yaran ahlakı konularındaki dersi müfredatımıza koymakla tarihi bir misyonu da yerine getirmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

ÇAKÜ'de ulusal ve uluslararası boyutta birçok faaliyet ve etkinlik olduğunu dile getiren Çiftçi, "Öğrencilerimiz ahiliğin ve yarenliğin unsurlarını gittiği her yerde bizden bir parça olarak götürmekte, aynı şekilde Erasmus hareketliliği ile gittikleri özellikle Avrupa Birliği dahil birçok ülkede bizlerin gönül elçisi olarak medeniyetimizin unsurlarını orada anlatmaktadır. Misafirlerimize kültürel bir etkinlik olarak medeniyetimizdeki bu önemli unsurları ifade edecek şekilde programlarımız da olmaktadır." diye konuştu.

ÇAKÜ'de eğitim gören Somalili Asma Abdulmunim de 6 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, psikoloji bölümünde öğrenim gördüğünü söyledi.

Ahiliği ve Türk kültürünü daha iyi öğrenmek, kendini geliştirmek için bu dersi seçtiğini aktaran Abdulmunim, "Çankırı'ya geldiğimde yaran kültürünü öğrendim, daha fazla bilgi sahibi olmak istedim. Ders sayesinde öğreneceğim ahilik ve yarenlikle ilgili bilgileri ülkemde de anlatarak fayda sağlamış olurum." dedi.

İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Ahmet Hakses de ahilik ve yaran kültürü dersini bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak için aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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