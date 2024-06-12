ÇAKÜ, Granada Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇAKÜ, Granada Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), İspanya'dan Granada Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması planlanıyor. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, protokol imza törenindeki konuşmasında, ÇAKÜ ile Granada Üniversitesi arasında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi. Granada Üniversitesi Rektörü Prof. Pedro Mercado Pacheco da Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Anadolu'daki üniversiteler ile ikili işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini, ÇAKÜ'nün bu hedef için öncü olduğunu ifade etti.

12.06.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), İspanya'dan Granada Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, protokol imza törenindeki konuşmasında, ÇAKÜ ile Granada Üniversitesi arasında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasından son derece memnun olduklarını dile getiren Çiftçi, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında durduğunu vurguladı.

Uluslararası arenadaki haksızlıklara birlikte karşı çıkmanın tüm insanlığa fayda sağlayacağına işaret eden Çiftçi, Granada Üniversitesinin tarihinin Orta Çağ'a, Gırnata Sultanı I. Yusuf tarafından 1349'da Yusufiyya Medresesi'nin kurulmasına kadar uzandığını, tarihi değeri açısından dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olarak kabul edildiğini anlattı.

Granada Üniversitesinin İspanya'nın en köklü ve kadim üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, anlaşmayla akademik personelin İspanya'daki meslektaşlarıyla bilimsel makale, konferans, sempozyum ve projeler gerçekleştirebileceğini belirtti.

Granada Üniversitesi Rektörü Prof. Pedro Mercado Pacheco da Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Anadolu'daki üniversiteler ile ikili işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini, ÇAKÜ'nün bu hedef için öncü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çiftçi ile Pacheco arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, İspanya, Çankırı, Granada, Türkiye, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ, Granada Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAKÜ, Granada Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement