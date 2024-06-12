ÇAKÜ, Granada Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), İspanya'dan Granada Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, protokol imza törenindeki konuşmasında, ÇAKÜ ile Granada Üniversitesi arasında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasından son derece memnun olduklarını dile getiren Çiftçi, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında durduğunu vurguladı.

Uluslararası arenadaki haksızlıklara birlikte karşı çıkmanın tüm insanlığa fayda sağlayacağına işaret eden Çiftçi, Granada Üniversitesinin tarihinin Orta Çağ'a, Gırnata Sultanı I. Yusuf tarafından 1349'da Yusufiyya Medresesi'nin kurulmasına kadar uzandığını, tarihi değeri açısından dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olarak kabul edildiğini anlattı.

Granada Üniversitesinin İspanya'nın en köklü ve kadim üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, anlaşmayla akademik personelin İspanya'daki meslektaşlarıyla bilimsel makale, konferans, sempozyum ve projeler gerçekleştirebileceğini belirtti.

Granada Üniversitesi Rektörü Prof. Pedro Mercado Pacheco da Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Anadolu'daki üniversiteler ile ikili işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini, ÇAKÜ'nün bu hedef için öncü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çiftçi ile Pacheco arasında iş birliği protokolü imzalandı.