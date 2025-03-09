Cami Hijyeninde Poşetli Çözüm - Son Dakika
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Cami Hijyeninde Poşetli Çözüm

Adana Sabancı Merkez Camii'nde, vatandaşlar hijyen ve hırsızlığa karşı ayakkabılarını poşetliyor.

09.03.2025 13:48
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Camide hijyen ve hırsızlara karşı poşetli önlem

Adana Sabancı Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar, hem hijyene hem de ayakkabılarının çalınmasının önüne geçmek için poşete koyup içerde yer alan raflara yerleştiriyor

ADANA - Adana Sabancı Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar, hem hijyene hem de ayakkabılarının çalınmasının önüne geçmek için poşete koyup içerde yer alan raflara yerleştiriyor.

Ramazan ayında kentin simgelerinden olan Sabancı Merkez Camiine gelenlerin sayısı arttı. Camiye gelen vatandaşlar ayakkabılarının çalınmaması ve hijyen kurallarına uymak için girişte bulunan poşetlerle ayakkabılarını sarıp sarmalayarak içerde bulunan raflara koydu.

Camiye gelenlerden Mehmet Ortakaya "Ayakkabıları hijyen kuralları açısından ve çalınmaya karşı önlem alarak için cami içerisindeki raflara koyuyoruz. Ayakkabı çalınma olayına başka bir camide denk gelmiştim, burada da içeriye koyuyoruz. İçimde Ramazan ayının coşkusu var, huzur ve mutluluk içerisinde geçiriyoruz. Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin" dedi.

"3 milyon insan arasında iyisi de kötüsü de var"

Namaza gelen vatandaşlardan Mehmet Barut ise "Temizlik imandan gelir, ayakkabı ile içeri girildiğinde camiyi temiz tutmak ve çalınmaya karşı önlem almak için mutlaka poşete koymak gerekiyor. Adana'da 3 milyon insan var. Arasında iyileri de kötüleri de vardır. Şu ana kadar hırsızlık olayı yaşamadım ama başıma da gelirse yapacak bir şeyim yok, yine de her şeyin önlemini almak lazım. Herkese iyi bir Ramazan geçirmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sabancı Merkez Camii, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Dünya, Adana, Cami, Son Dakika

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