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Çamur olan ayakkabısını çıkararak markete giren inşaat işçisi takdir topladı

-İşletme sahibi Ahmet Pembe, "Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum çıkarttı"

HATAY - Hatay'da bir işçinin zemini kirletmemek için ayakkabısını çıkararak markete girdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ayakkabılarını çıkaran işçiyi takdir eden market sahibi, insanlığın ölmediğini dile getirdi.

Depremin yarıldığı Hatay'da kentin inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde kentte devam eden inşaat alanlarında çamur vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesinde bulunan bir markete gelen inşaat işçisi çamur olan ayakkabısını çıkararak markete girdi. Zemini kirletmemek için yaptığıyla takdir toplayan inşaat işçişinin bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görünrü kısa sürede ilgi odağı olurken inşaat işçisi yaptığıyla takdir topladı. Market sahibi Ahmet Pembe'de teşekkürlerini dile getirdi.

"Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum çıkarttı"

İşletme sahibi 28 yaşındaki Ahmet Pembe, ayakkabısını çıkarmaması konusunda ısrar ettiğini fakat inşaat işçisinin ayakkabısını çıkararak markete girdiğini belirterek "Normalde vatandaşı tanımıyorum ilk defa gördüğümüz vatandaş. Değerli bir abimiz tabii ondan sonra tanıştık videodan sonra iznini aldım, onun izniyle paylaştık videoyu. Yani çıkartma dedim, dışarda biri diyecek ki bak Ahmet ayakkabısız içeri adam alıyor. Öyle bir tepki görmemek için çıkartmamasını istedim. O gün de bayağı bir yağmurluydu Allah'ın bereketi yani güzeldi. Yani kendi girse, girmese bile başkası girip kirletecekti yerleri o gün de temizlik yapmamıştım, ona rağmen yerlerim tertemizdi. Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum çıkarttı. Ondan sonra arkadaşları girmek istedi içeriye arkadaşları da girdirmedi içeriye. Dedim millet bize tepki gösterecek bak müşteri hiç içeri almıyor gibisinden öyle bir şey oldu. Komik bir anımız da oldu güzel. Duygulandım gerçekten yani düşüncesinden dolayı kendine teşekkür ederim. Halkımız emekçimiz gerçekten deprem bölgesindeyiz özellikle doğudan gelen işçi kesim arkadaşlarımız gerçekten çok duyarlı vefalı. İnsanlık ölmedi ya devam ediyor. Belki başkası olsa ya bana ne der girer sonuçta benim zaten görevim o dükkanı temizlemek. " ifadelerini kullandı.