Can Atalay AYM Kararı'nın Uygulanmasını Bekliyor - Son Dakika
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Can Atalay AYM Kararı'nın Uygulanmasını Bekliyor

Can Atalay AYM Kararı\'nın Uygulanmasını Bekliyor

Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının derhal uygulanmasını ve vekilliğinin yeniden tanınmasını beklediğini açıkladı.

05.08.2024 14:34
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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkındaki gerekçeli kararını değerlendiren Can Atalay, "AYM Kararı'nın derhal uygulanarak hukuka dönülmesini, Anayasa açık hükümlerinin uygulanmasını, zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını ve tahliye edilmemi bekliyorum" dedi.

Can Atalay, AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli karara ilişkin açıklama yaptı. Gezi davasında 25 Nisan 2022'de tutuklanan ve 2023 seçimlerinde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, "Artık söz konusu Meclis'in hukukudur" dedi.

Atalay, yaptığı açıklamada, "Anayasa'nın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın 'olmayan hükümlerle', 'olmayacak işlemlerle' seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürdüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Anayasa'nın açıkça çiğnenmesine ortak ettiler. Tepkim, itirazım, uğradığım haksızlığın yanı sıra ülkemize yaşatılan 'anayasal kriz'dir" ifadelerine yer verdi.

Can Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anayasa'nın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın 'olmayan hükümlerle', 'olmayacak işlemlerle' seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürdüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Anayasa'nın açıkça çiğnenmesine ortak ettiler. Tepkim, itirazım, uğradığım haksızlığın yanı sıra ülkemize yaşatılan 'anayasal kriz'dir. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duydum.

Anayasa Mahkemesi'nin bir kez daha gelişmeyi hukuk zeminine çekme kararını hem kendim hem de ülkem için çok önemli buluyorum.

Milli iradeye ve kolu bacağı budanmış dahi olsa demokrasiye zerre saygısı olanlar memlekete daha fazla zarar vermemelidir.

Artık söz konusu olan meclisin hukukudur. Artık söz konusu olan Meclis'in saygınlığıdır. Artık söz konusu olan Meclis'e talimatla işlem yaptırılmasına itirazdır.

Anayasa Mahkemesi kararının derhal uygulanarak hukuka dönülmesini, Anayasa açık hükümlerinin uygulanmasını, zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını, hakkımda art arda verilen hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmemi bekliyorum.

Yenileyerek diyorum ki: Anayasa Mahkemesi kararının gereklerinin ivedilikle uygulanmasını, Anayasa'nın açık hükümlerine daha fazla direnilmemesini, zaten hiç düşmediği tespit edilen milletvekilliğine ilişkin tüm prosedürün yerine getirilmesini, Anayasa Mahkemesi'nin konu ile ilgili üç kararının doğal ve zorunlu sonucu olarak bekliyorum."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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