Can Atalay'dan Tutuklu Öğrencilere Tahliye Çağrısı

(İSTANBUL) - Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, "hiç tutuklanmaması gereken tutuklu öğrencilerin eğitim haklarının, daha da ötesi geleceklerinin ağır tehdit altında olduğunu, bu sebeple acilen tahliye edilmeleri gerektiğini" belirtti.

Can Atalay'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına ilişkin açıklaması, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Hiç tutuklanmaması gereken tutuklu öğrencilerin eğitim hakları, daha da ötesi gelecekleri ağır tehdit altında. Derhal, acilen tahliye edilmeliler ve eğitimlerinde hak kayıpları yaşamamalılar. Acil durum her türlü tartışmanın, takdirin üzerindedir. Hiç yargılanmamaları gerekirdi. Yargılamaları tutuksuz da devam edebilir. Bir cezaya hükmedilemeyeceğinden eminim ancak yatarı olmayan bir cezadan yargılandıkları da açık bir gerçektir.

Eğitimlerine devam etmeleri, sınavlarına hazırlanmaları özgür olmaları dışında hiçbir yolla telafi edilemez. Hapishane koşullarında sağlanan göstermelik olanaklar gerekli koşulların yanına bile yaklaşamaz.

Konumuzun tutuklu öğrencilerin geleceği olduğunu, tam da bu günlerde hapiste geçirilen günlerin geleceklerini belirleyeceğini bilerek tartışmak, konuşmak gerekir. Başkaca değerlendirmelerin hiç yeri ve zamanı değildir. Tutuklu öğrenciler acilen tahliye, derhal tahliye olmalı. Gelecekleri üzerindeki tehdide son verilmeli."