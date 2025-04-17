Can Atalay'ın Annesi Şükran Atalay: "3 Senedir Oğlum İçeride, Bunun Hesabını Kim Verecek Bize? Bu Nefret, Bu Kin Bitsin Artık" - Son Dakika
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Can Atalay'ın Annesi Şükran Atalay: "3 Senedir Oğlum İçeride, Bunun Hesabını Kim Verecek Bize? Bu Nefret, Bu Kin Bitsin Artık"

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Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi kararına rağmen engellenen tutuklu Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, CHP’nin Beylikdüzü'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" halk buluşmasına katıldı. Atalay, “3 senedir oğlum içeride. Bunun hesabını kim verecek bize? Ben bunları söylerken utanıyorum, onlar utanmıyor. Bu nefret, bu kin bitsin artık. Can kendi için bir şey istemedi. Memleketini terk edip gitmedi. Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor” dedi.

17.04.2025 11:04  Güncelleme: 11:49
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi kararına rağmen engellenen tutuklu Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, CHP'nin Beylikdüzü'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" halk buluşmasına katıldı. Atalay, "3 senedir oğlum içeride. Bunun hesabını kim verecek bize? Ben bunları söylerken utanıyorum, onlar utanmıyor. Bu nefret, bu kin bitsin artık. Can kendi için bir şey istemedi. Memleketini terk edip gitmedi. Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile çok sayıda bürokratın tutuklanarak görevden alındığı 19 Mart operasyonlarına karşı CHP'nin halk buluşmaları sürüyor. İstanbul'da ilk ilçe buluşmasını geçen hafta Şişli'de düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta da Beylikdüzü'ndeki Yaşam Vadisi'nde yurttaşlarla bir araya geldi.

Mitinge, TİP Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin lehteki kararına rağmen engellenen tutuklu Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay da katıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Atalay, herkesin kanunlara uyma çağrısını yaparak şunları söyledi:

"Kendi yaptıkları kanunlara, anayasaya uysunlar. Kendileriyle ters düşmesinler. Kendi evlatlarının yüzüne bakarken utanmasınlar. Yazık bu memlekete. Gençlere, çocuklara yazık. Biraz sevgi göstersinler. Başka bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz. Yasalara uymayı bekliyoruz. 3 senedir oğlum içeride. Bunun hesabını kim verecek bize? Ben bunları söylerken utanıyorum, onlar utanmıyor. Demokrasi, adalet için mücadele eden herkese teşekkür ediyoruz. Muasır medeniyetlere ulaşmak için aydın insanlar çabalıyor. Bu mücadele bir demokrasi mücadelesi. Herkes birbirini sevsin. Bu çağrıyı yapabilirim. Bu nefret, bu kin bitsin artık. Yeter. Can, 'İnsanlar onuruyla ekmeğini kazanırken ölmesin. Çocuklar tarikat yurtlarında yanmasın. Öğrenciler bilimsel, parasız, laik eğitim alsın' demişti. Bunlar kötü talepler değil. Can kendi için bir şey istemedi. Kendi için adalet gerekmeden insanlar için adalet istedi. O bir vatansever. O memleketini terk edip gitmedi. Ben bir anne olarak 'Git oğlum, değmez' dedim; 'Anneciğim bir suçum ve ben ülkemi çok seviyorum' dedi. Gitmedi. İyi bir evlat yetiştirmeye çalıştık. Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor. Kimse inanmıyor. AK Partilisi de MHP'lisi de inanmıyor."

"Atatürk'ümün öldüğü gün ben doğmuşum"

Ailesiyle Beylikdüzü'ne gelen 7 yaşındaki bir çocuk da "Ekrem amcamı serbest bırakın" çağrısını yaptı. Elinde Atatürk resimli çerçevesiyle gelen 87 yaşındaki Zehra Altınay, "Atatürk'ümün öldüğü gün ben doğmuşum. Atatürk'ümü o günden bugüne kadar seviyorum. Vatanımı, herkesi seviyorum. İnşallah bu olay sona erir, rahat ederiz, huzura kavuşuruz" dedi.

"Tekerlekli sandalyeyle geldim"

Beylikdüzülü 72 yaşındaki Fatma Mumcu Baştürk de "Yolum Atatürk yolu. Geleceğimiz için, gençlerimiz için Atatürkçüyüm. Yola devam. Beylikdüzü'nden buraya kadar tekerlekli sandalyeyle geldim. İçimiz yanıyor. Ekrem Başkanımı, belediye başkanımızı bırakmasını rica ediyorum. Onlar bizim için var, biz de onlar için varız" ifadelerini kullandı.

" Gelibolu'nun sesini buraya getirdim"

Ali Alver isimli yurttaş ise "Çanakkale Gelibolu'dan geliyorum. Zindanlar boşalana kadar, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar her yerde beraber olacağız. Ekrem Başkan gelene kadar mitinglere geleceğim. Gelibolu'nun sesini buraya getirdim. Şehitlerin yattığı yer" diye duygularını dile getirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Can Atalay'ın Annesi Şükran Atalay: '3 Senedir Oğlum İçeride, Bunun Hesabını Kim Verecek Bize? Bu Nefret, Bu Kin Bitsin Artık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Can Atalay'ın Annesi Şükran Atalay: "3 Senedir Oğlum İçeride, Bunun Hesabını Kim Verecek Bize? Bu Nefret, Bu Kin Bitsin Artık" - Son Dakika
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