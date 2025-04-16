Can Atalay kararı yeniden eklendi - Son Dakika
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Can Atalay kararı yeniden eklendi

TBMM'de Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı tutanaklara yeniden yüklendi.

16.04.2025 23:02
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, tutanaklardan çıkarılan Can Atalay ile ilgili kararın okunduğu bölüm tutanaklara yeniden eklendi. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, ilgili bölümün tutanaklara yeniden eklenmesinin ardından sosyal medya hesabından "Can Atalay'la ilgili AYM Kararının okunduğu fasıl 6 saatin ardından nihayet tekrar sisteme yüklendi. Teşekkürler. Zahmet verdik" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesinin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı, CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez tarafından okundu. Bu sırada AK Partililer itiraz ederek, tepki gösterdi ve CHP'lilerle gerginlik yaşandı. Kararın okunduğu ve tartışmaların yaşandığı bu bölüm, TBMM'nin internet sitesinden yayımlanan ham tutanaklarına da yansıdı. Ancak bir süre sonra tutanaklardan bu bölümün çıkarıldığı fark edildi. Bunun üzerine CHP ve TİP'ten tepki açıklamaları yapıldı. Yaklaşık 6 saatin ardından, çıkarılan bölümün tutanaklara yeniden konulduğu görüldü.

TİP Milletvekili Kadıgil: "Bu rezalet nedir"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından, bilgili bölümün tutanaklardan çıkarılan ve tutanaklarda yer alan fotoğraflarını paylaşarak, şunları yazdı:

"İlk fotoğraf bir saat önceki Meclis son tutanağı. İkincisi şu anki. Can Atalay'la ilgili AYM hükmünün okunduğu fasıl son tutanakta an itibariyle görünmüyor. Genel Kurul açıkken Meclis Başkan Vekili'nin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin tutanaktan çıkartılması kararını Genel Kurul kapalıyken kim, nasıl veriyor diye sormak için tutanak hizmetleriyle görüştüm. Tartışmalı bir an olduğunu, beyanlarda hata olmasın diye ilgi faslın kontrolde olduğunu kısa süre içerisinde yükleneceğini ifade ettiler. Bekliyoruz."

Kadıgil daha sonra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da etiketleyerek,  "Genel Kurul kapanalı 5 saat, bu tweeti atalı ise 2 saat oldu. Hala tutanaklar eksik. Hala Can Atalay'ın AYM Kararına ilişkin fasıl tutanağa işlenmedi. Evet Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bu rezalet nedir? Meclis'in ilgili birimi bilgi almak için arayan vekile yalan mı söyledi yoksa birileri Meclis emekçilerinin görevlerini yapmasına alenen engel olacak kadar küstahlaştı mı? 102 yıldır eksiksiz tutulan o tutanakların tamamlanması için tam olarak neyi bekliyorsunuz" paylaşımında bulundu.

Sera Kadıgil, bunun ardından yeni bir paylaşım yaparak, "Can Atalay'la ilgili AYM Kararının okunduğu fasıl 6 saatin ardından nihayet tekrar sisteme yüklendi. Teşekkürler. Zahmet verdik" ifadelerini kullandı.

Murat Emir: "Tutanaklar Meclisimizin namusudur"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından, "TBMM Başkanvekilimiz Gülizar Biçer Karaca Anayasa ve İçtüzüğe uygun davranarak AYM kararını okutmuştur. Anayasa ve İçtüzük tanımayan AKP bu kez de tutanakları değiştirmeye ve AYM kararının okunduğu bölümü tutanaklardan çıkartmaya çalışıyor. Başta TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm yetkilileri uyarıyoruz. Tutanaklar Meclisimizin namusudur. Beğenmediğiniz bölümlerini sonradan çıkartabileceğiniz sıradan metinler değildir. Yeni bir hukuksuzluk daha yaratmayın. İzin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından "Bugün TBMM tutanaklarına da darbe yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş hak ihlali kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması gerekirken ham tutanaklardan bu bölüm silindi! Tüm halkın bu tutanakları görme hakkı var. İşte darbe zihniyeti budur" paylaşımını yaptı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Can Atalay kararı yeniden eklendi - Son Dakika

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