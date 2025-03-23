Can Atalay: Siyasetin Hukuk Eliyle Şekillendirilmesi Çabaları

(İSTANBUL) - Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından gelişen olaylara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız olayların esası, siyasetin 'hukuk(!)' eliyle şekillendirilmesi çabalarıdır. Operasyonlarla siyasetin alanı daraltılmaya, yurttaş mevcuttan başka bir siyasi seçeneğin olamayacağına razı edilmeye çalışılmaktadır" ifadesini kullandı.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mahkeme kararlarına, hukukun işleyişine saygı gösterilmelidir, sonuçları beklenmelidir diyenler Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen seçilmiş bir milletvekilinin hapiste tutulduğu; mahkemenin verdiği beraat kararıyla tahliye edilen bir yurttaş, tahliye edildiği cezaevi kapısında alıkonulup saatler sonra gelen bir tutuklama kararıyla yeniden hapse konulduğunu; bir çok AİHM Kararları'nın 'yerli ve milli yargı' denilerek uygulanmadığını; yetkili hakimin tutukluğa itirazı inceleyerek tahliye kararı vermesiyle başına olmadık işlerin geldiğini; yurttaşın oylarıyla seçilen bir milletvekiline sahip çıkmak yerine Meclis'in fiili durumlara boyun eğerek korumakla ve uygulamakla yükümlü olduğu Anayasa'yı askıya aldığını göz ardı etmekte ve unutturmak istemektedir. Yaşadığımız olayların esası, siyasetin 'hukuk(!)' eliyle şekillendirilmesi çabalarıdır. Operasyonlarla siyasetin alanı daraltılmaya, yurttaş mevcuttan başka bir siyasi seçeneğin olamayacağına razı edilmeye çalışılmaktadır."