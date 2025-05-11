Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ebru K. (27) idaresindeki 17 KC 462 plakalı motosiklet, Etili-Ahlatlıburun Kavşağı'nda Mustafa Y, yönetimindeki 17 ZA 862 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada, yaralanan Ebru K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çan'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?