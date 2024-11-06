Çan\'da Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kullandığı otomobille 95 yaşındaki kişiye çarparak ölümüne yol açan sürücü tutuklandı.
Ziya Işık'ın öldüğü kazanın ardından olay yerinden kaçan ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.İ, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çan-Çanakkale kara yolunda seyreden A.İ. idaresindeki otomobil, 4 Kasım Pazartesi akşamı Hurmaköy yakınındaki Kocaçay-2 Köprüsü'nde Ziya Işık'a çarpmıştı. Işık, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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