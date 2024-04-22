Çanakkale Belediye Başkanı, makamını çocuklara devretti

Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine devletti.

Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencileri Hatice Gökçe Kurmaç ile Uras Tuna Demirbaş'a 23 Nisan dolayısıyla makamını bırakan Soyuak, halktan emanet aldığı koltuğu bugünün neşesi, memleketin geleceği çocuklara bıraktığını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelenekselleşen koltuk devir törenini büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiğini ifade eden Soyuak, "Başkanlık koltuğuna oturan evladımız Hatice Gökçe Kurmaç, bilgisiyle, zekasıyla memleketin geleceğiyle ilgili umudumuzu yeşerten açıklamalarda bulundu. Ben kararlarımı yetişkin aklımla alsam da hayallerimi hep çocuk kalbiyle kuran bir yöneticiyim. Çocuklardan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu vesileyle tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Soyuak'ın makamına oturan Hatice Gökçe Kurmaç da çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle bize ve bütün dünya çocuklarına bu güzel bayramı armağan ettiği için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerimi sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile makamına vekalet ettiğim sayın Belediye Başkanımız Ali Kamil Soyuak'a teşekkür ediyorum. Gaziler ve Şehitler diyarı dünyanın en güzel kenti Gelibolu'da yaşamaktan gurur duyuyorum. Atalarımızdan armağan olan bu güzel vatanda biz çocukların ve ailelerimizin daha mutlu olması için gereken her şeyin yapılmasını istiyorum. Bir de Eğritaş mevkisinde bulunan okulumuzun yollarının yapılmasını ve çocukların aileleri ile birlikte gidip hem kitap okuyacakları hem de eğlenebilecekleri bir kütüphane istiyorum."