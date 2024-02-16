Çanakkale'de lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale\'de lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 77 düzensiz göçmen yakalandı. İki ayrı lastik botta bulunan Afganistan ve Sudan uyruklu göçmenler, kıyıya getirilerek işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

16.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:26
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "MORAD-8" mobil radarı, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TCSG-84" gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise mobil radarın mevkilerini tespit ettiği lastik bottaki Sudan uyruklu 44 düzensiz göçmen, "KB-20" ve "KB-111" botları ekiplerince kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Afganistan, Çanakkale, Sudan, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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