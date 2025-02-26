Çanakkale'de Çeltik Üretimi Tehlikede - Son Dakika
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Çanakkale'de Çeltik Üretimi Tehlikede

Kuraklık sebebiyle Çanakkale'deki barajlarda su krizi yaşanıyor; çeltik dikiminde kısıtlama olabilir.

26.02.2025 19:54
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Çanakkale'de 120 bin dekarda üretim yapılan çeltikte su krizi kapıda

Çanakkale'de Bakacak ve Taşoluk barajında su yok; çektik krizi kapıda

Çanakkale'de barajlarda su krizi kapıda: çeltik üretiminde kısıtlama gelebilir

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 120 bin dekar alanda çeltik üretiminin yapıldığı Biga ilçesindeki Bakacak ve Taşoluk barajlarındaki doluluk oranı yeterli seviyeye gelmemesi sebebiyle, Nisan ayında başlayacak olan çeltik üretiminde sıkıntılar yaşanabileceğini belirten Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "120 bin dekar çeltik dikimi yapılan Çanakkale'de eğer yeterli yağışlar olmazsa yüzde 50'nin altında çeltik dikiminde bir düşüş olacak. Su olmadığı zaman çeltik dikimine izin verilmez" dedi.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Biga ilçesindeki 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Bakacak Barajı'nda, yeterli yağışlar olmaması sebebiyle yaklaşık Şubat ayında 31 milyon metreküp su kaldı. 88 milyon metreküp su kapasitesine sahip Taşoluk Barajında ise 25 milyon metreküp su kaldı.

Biga ilçesinin tescilli ürünü olan ve 120 bin dekar alanda çeltik dikimine Nisan ayında başlanacak. Şubat ayında 31 milyon metreküp su kalan Bakacak Barajı ile 25 milyon metreküp su kalan Taşoluk Barajında Mart ayında yeterli seviyede yağış olmaması durumunda Nisan ayında başlanacak olan çeltik dikiminde kısıtlamaların olması bekleniyor.

Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, geçen yıla oranla yağışların yüzde 50 oranla daha az olduğunu söyledi. Çanakkale'deki barajların yeterli yağış olmaması sebebiyle istenilen seviyeye gelemediğine dikkat çeken Başkan Ufuk Ünver, "Çanakkale'nin tarımını etkileyen en büyük barajlarımız 3 ilçeyi besleyen Bayramiç barajı ile Biga ilçemizdeki Taşoluk ve Bakacak barajlarının su seviyesi şuanda yağış olmaması sebebiyle istenilen seviyelerin çok altında. Bakacak Barajı normalde 136 milyon metreküp su toplaması gerekirken, şuan 31 milyon metreküp su var. Baraj bu haliyle kendi havzasını dolduruyor. 127 milyon metreküp su kapasitesine ait Taşoluk Barajında ise 25 milyon metreküp su var. Eğer bölge yağış almazsa bu sene Biga'nın sulu tarımı en başta tescilli ürünü olan Türkiye'de ilk 3'e giren çeltik üretiminde sıkıntı yaşanabilir. Biga'da 120 bin dekar alanda çeltik dikimi yapılıyor. Eğer böyle devam ederse çeltik dikiminde kısıtlamaya gidilebilir" dedi.

Çanakkale'de bu hafta yağış beklendiğini de kaydeden Ünver sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bol yağış olur. Çünkü artık çeltik dikiminde süre kısaldı. Nisan ayında çeltik dikimine başlanacak. Önümüzde Mart ayı kaldı. Mart ayında yeterli yağışların olması lazım. Normal de Çanakkale'de kış ayı Ocak ve Şubat'ta olur. Bu aylarda bol yağış alırız. Ama bu sene barajları dolduracak kadar yağışlar olmadı. Bitkisel olarak yeterli yağmur var. Buğday ve Arpa için can suyu oldu. Suyla dikimi yapılan çeltik ve mısır için ise yeterli su barajlarda yok. 120 bin dekar çeltik dikimi yapılan Çanakkale'de eğer yeterli yağışlar olmazsa yüzde 50'nin altında çeltik dikiminde bir düşüş olacak. Su olmadığı zaman çeltik dikimine izin verilmez. Bunun için biz sonuna kadar bekleyeceğiz. Toplantılar yapılıyor, ona göre değerlendirmeler yapılıyor. Eğer barajlarda doluluk oranı olursa çeltik dikimine izin verilir. Eğer su olmazsa en başta çeltik olmak üzere diğer ürünlerde de kısıtlamaya gidilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Çeltik Üretimi Tehlikede - Son Dakika

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