Çanakkale'de Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.
İlçede yalnız yaşayan Mehmet Çalışkan'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.
Kapıyı çalan arkadaşları, ona ulaşamayınca durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Çalışkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Mehmet Çalışkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Çanakkale Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Çalışkan'ın cenazesinin ilçeye bağlı Değirmendüzü köyünde bugün ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.
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