Çanakkale'de Gemide Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen gemi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Bulgaristan'dan İsrail'e seyir halinde olan "IRONHIDE" adlı 78 metre boyundaki kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu açıklarında makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-18 ve Kurtarma-19 römorkörleri yedeğinde çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.
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