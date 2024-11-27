Çanakkale\'de KADES Tanıtımı Yapıldı

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Çanakkale'de jandarma ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, çeşitli iş yerleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde stant açıldı.

Yaklaşık 220 kadına, tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

KADES uygulamasının tanıtıldığı stantlarda, kadınlara karanfil hediye edildi.

Eğitim çalışmaları ile şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren jandarmanın sorumluluk sahasındaki tüm kadınlara ulaşması hedefleniyor.