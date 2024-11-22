Çanakkale'de Kaza Sonrası Organ Bağışı ile Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Kaza Sonrası Organ Bağışı ile Hayat Kurtarıldı

Çanakkale\'de Kaza Sonrası Organ Bağışı ile Hayat Kurtarıldı

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen Elif Nur Çalışkan'ın bağışlanan böbreği, Diyarbakır'da diyalize bağlı yaşayan 3 çocuk annesi S.S.'ye nakledildi. S.S., organ bağışının önemine dikkat çekerek, 'Bir hayat gider, binlerce hayat yeşerir' dedi.

22.11.2024 11:57  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'de, 4 Kasım'da kullandığı otomobille kaza yapıp tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Elif Nur Çalışkan'ın (34) bağışlanan böbreği, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla, 2 yıldır diyalize bağlı yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi S.S.'ye (34) nakledildi.

Çanakkale'de 4 Kasım'da saat 15.00 sıralarında, Elif Nur Çalışkan'ın kontrolünü kaybettiği 34 BRN 148 plakalı otomobil, refüje çarpıp, yaklaşık 100 metre boyunca takla attı. Kazada Çalışkan yaralandı. Elif Nur Çalışkan, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Elif Nur Çalışkan'ın 13 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşti. Çalışkan'ın ailesi tarafından bağışlanan böbreklerinden biri, bir hafta önce Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla böbrek yetmezliği tanısıyla 2 yıldır diyalize bağlı yaşam mücadelesi veren S.S.'ye nakledildi.

'BİR HAYAT GİDER, BİNLERCE HAYAT YEŞERİR'

Böbrek nakli olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden S.S., "Ben 2 yıldır diyaliz hastasıyım. Sürekli burada kontrol altındaydım. Bana böbrek çıksın diye 6 ayda bir kontrol amaçlı tahlillerimi yenilemeye geliyordum. Aktif bir böbrek vericim yoktu. Haber gelince çok mutlu oldum ve şok oldum. Muş'tan buraya en kısa sürede geldim. Burada tekrar tahlillerimi yeniledim. Çanakkale'den bize böbrek geldi. Bana yüzde 100 uyumla geldiği için çok şanslıyım. Böbreğim gayet iyi çalışıyor. Elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yok. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum, organ bağışı yapın. Bir hayat gider, binlerce hayat yeşerir. Bir an önce gidip çocuklarıma kavuşmak istiyorum. 3 tane küçük çocuğum var. Beni dört gözle bekliyorlar. En kısa sürede taburcu olmayı bekliyorum" dedi.

'BU HASTAMIZIN MUTLULUĞUNU HERKESİN YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren Dicle Üniversitesi Organ Nakli Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Sevmiş, organ bağışı çağrısında bulunarak, "Hastamız Muş'ta yaşıyor. 2 yıldır diyaliz programına bağlıydı. Kronik böbrek yetmezliği olan ve böbrek bekleyen bir hastamızdı. Uygun böbrek vericisi yoktu. Hasta için güzel bir haber oldu. 2 yıldır burada çalışmamıza rağmen maalesef herhangi bir kadavradan nakil yapma şansı bulamadık. Ülkemizin diğer ucu olan Çanakkale'de hastamıza uyumlu böbrek çıkınca biz de çok mutlu olduk. 6'da 6 doku uyumunun olması bize sunuldu. Biz de kabul ettik. Böbreğin gelmesiyle en kısa sürede hastaya taktık. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Ameliyattan sonra böbrek hemen çalışmaya başladı. Rutin olarak takip ediyoruz. Hastamızda şu anda olumsuz bir şey yok. Birkaç güne taburcu edeceğiz. Maalesef kadavradan organ çıkarmak çok yetersiz. Bu bölgede insanlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü başkalarının bu organlara ihtiyacı var. Vericiler yok. Bu hastamızın mutluluğunu herkesin yaşamasını istiyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Nur Çalışkan, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Diyarbakır, Çanakkale, Diyaliz, Diyaliz, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kaza Sonrası Organ Bağışı ile Hayat Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
15:52 Bursa’da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı Bursa'da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29 Samsun’da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu Samsun'da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:23:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kaza Sonrası Organ Bağışı ile Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.