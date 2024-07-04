Çanakkale'de Sağanak Sonucu Ev ve İş Yerlerinde Su Baskınları - Son Dakika
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Çanakkale'de Sağanak Sonucu Ev ve İş Yerlerinde Su Baskınları

Çanakkale\'de Sağanak Sonucu Ev ve İş Yerlerinde Su Baskınları

Çanakkale'nin Bayramiç ve Ezine ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Sağanak sonucunda köpek ve civcivlerin bulunduğu bir bahçe sular altında kaldı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Ayrıca, Eski sanayi bölgesindeki bazı iş yerleri de su baskınına maruz kaldı. Ezine ilçesindeki oto sanayi sitesi de aşırı yağışın etkisiyle su altında kaldı.

04.07.2024 15:19
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Çanakkale'nin Bayramiç ve Ezine ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Bayramiç'te kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle Camicedit Mahallesi Halil Nahit Varol Caddesi'ndeki Murat Ölçek'e ait evin bahçesinde bağlı olan köpek ile kümesteki civcivler öldü.

Kahramanlar Sokaktaki bazı evlerin bodrum katları ve bahçeleri ile Kıbrıs Caddesi'ndeki bir bankanın zemin katı sağanak nedeniyle yağmur suyu ile doldu.

Yağışın durmasının ardından belediye ekipleri, evlerin bahçe ve bodrum katlarındaki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Eski sanayi bölgesinde ise bazı iş yerlerini de su bastı.

Çırpılar köyündeki tarım alanına yıldırım düşmesi nedeniyle otluk bölgede başlayan yangın, orman ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ezine ilçesindeki oto sanayi sitesi de sağanaktan olumsuz etkilendi. Buradaki iş yerleri aşırı yağışın etkisiyle su altında kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Sağanak Sonucu Ev ve İş Yerlerinde Su Baskınları - Son Dakika

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