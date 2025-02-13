Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutukladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Çan ilçesinde 4 şüpheliye ait ikamete operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan hammaddenin yanı sıra silah, tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ve hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.