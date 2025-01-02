Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Ezine ve Biga'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

02.01.2025 13:50
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Çanakkale'nin Ezine ve Biga ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 158 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 240 gram sentetik uyuşturcu yapımında kullanılan hammadde, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 22 bin 750 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.

Biga'da 2 zanlı yakalandı

Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 5 kenevir tohumu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Ezine, Biga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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