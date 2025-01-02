Çanakkale'nin Ezine ve Biga ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.
Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 158 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 240 gram sentetik uyuşturcu yapımında kullanılan hammadde, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 22 bin 750 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.
Biga'da 2 zanlı yakalandı
Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 5 kenevir tohumu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?