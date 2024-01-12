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Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botta bulunan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale\'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
12.01.2024 - 20:13,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-4304" botu ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Çanakkale, Kara, Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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