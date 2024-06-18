Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada; Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personelin görevlendirildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangına 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracı ve 362 personelle müdahale edildiğini duyurmuştu.