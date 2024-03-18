Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.
İlçeye bağlı Kocaseyit Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Duaların okunduğu törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Törene katılan Balıkesir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada Seyit Onbaşı'nın mezarını da çok büyük bir gururla ziyaret ettim. Hepsi nurda yatsınlar. Biz de aynı onlar gibi bu vatana sahip olmaya devam etmeliyiz. Hangi kesimden olursak olalım bunu unutmamalıyız. Bu Cumhuriyet, bu vatan kolay kurulmadı yaşatılması gerekir." dedi.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da her sene olduğu gibi bu yıl da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Seyit Onbaşı'nın kabri başında anma töreni düzenlediklerini belirterek, "Yoğun bir kalabalık var, yoğun bir katılımcı topluluğu ile beraber bugün de yine Deniz Zaferi'nin 109. yılını kutluyoruz. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve tabii ki Havran'ın değeri olan Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Kocaseyit'in, Seyit Onbaşı'nın da ruhuna dua edelim istiyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.
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