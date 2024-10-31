Çanakkale'de etkili olan lodos, sahile kırmızı yosun getirdi. Sahil kesimi yosunlarla birlikte adeta kızıla boyandı. Marmara'da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerine geldi. Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de meraklandıran görüntü: Sahil kıpkırmızı oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?