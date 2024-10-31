Çanakkale\'de meraklandıran görüntü: Sahil kıpkırmızı oldu

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Çanakkale'de etkili olan lodos, sahile kırmızı yosun getirdi. Sahil kesimi yosunlarla birlikte adeta kızıla boyandı. Marmara'da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi.

LODOS ETKİSİ

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerine geldi. Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.