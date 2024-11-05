CANiK ABD'de Seri Üretime Başlıyor - Son Dakika
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CANiK ABD'de Seri Üretime Başlıyor

CANiK, ABD'deki fabrikasında Aralık'ta seri üretime geçecek ve 500 bin tabanca kapasitesine ulaşacak.

05.11.2024 11:47
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GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'nin ateşli silah üreticilerinden CANiK, ABD'de kurduğu fabrikada aralık ayında seri üretime başlamaya hazırlanıyor.

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, AA muhabirinin ABD'de hayata geçirdikleri yatırıma ilişkin sorularını yanıtladı.

Aral, CANiK'in sadece ABD'de pazarına yaptığı satışla dünyada 5. en büyük şirket olduğunu belirtti.

ABD ordusu ile kolluk kuvvetlerinin CANiK için önemli bir pazar olduğunu dile getiren Aral, şunları kaydetti:

"Bu pazarda 2017'de sınır güvenliği ve gümrük ihalesini almış olmamıza rağmen, ABD'de üretimimiz olmamasından dolayı puan olarak geride kalmıştık ve başka bir ABD üreticisine işi kaptırmıştık. Geldiğimiz noktada yılda 500 bin tabanca üretim kapasitesine ulaşmış bir şirket olarak artık ABD ordusu ve polisinin de ihalelerini almak istiyoruz. Güney Florida'da tesisi sadece hafif silah için değil, ileride ağır makinalı tüfeklerimizi, toplarımızı da ABD üretip ABD ordusunun hizmetine sunacak vizyonda yaptık."

Bir ülkenin ihtiyacının bir firma için yeterli olmayacağını vurgulayan Aral, bu yüzden global pazarlarda başarılı olmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ürettikleri silah ve silah sistemleri grubunda ABD'nin en büyük pazarlarından bir tanesi olduğuna değinen Aral, "Amacımız globalde pozisyonumuzu büyütmek. Bu vizyon doğrultusunda da ABD'de fabrika açma ihtiyacı duyduk." diye konuştu.

"ABD'de ürettiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmeyi düşünmüyoruz"

Aral, Güney Florida'daki üretim tesisinin toplamda 20 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Bütün ABD operasyonlarını bu tesisten yürüteceklerini belirten Aral, "Artık kalifikasyon yapıyoruz. Muhtemelen aralık ayında da seri imalata başlamış SHOT Show ile beraberde Amerikan olan ürünlerin lansmanını yapıp, orada da sevkiyatlarımıza başlayacağız. ABD'de ürettiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmeyi düşünmüyoruz. Oraya spesifik ürünleri üretmek istiyoruz. Aksi halde kafalarda bir karışıklık olur, hangisi Amerikan yapı mı, hangisi Türk yapı mı diye. Bu kafa karışıklığı olsun istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki karlılığı ABD'de de sağlayabilmek için otomasyon yatırımlarına önem verdiklerini anlatan Aral, hem ürün seçiminde hem de teknolojilerde farklılıklar yarattıklarını aktardı.

Aral, tesiste en ufak malzemeyi bile insan taşımayacak şekilde tamamen robotik hatlar kurduklarını belirterek, fabrikayı gelecekte üretecekleri ürünleri de dikkate alarak kurguladıklarına vurgu yaptı.

Ürünleri arasında yer alan 30 milimetre silahı CANiK dahil dünyada 3 firmanın ürettiğine işaret eden Aral, bu silahın çok yüksek atım hızına çıktığını ve ABD pazarında bu ürüne yönelik açık olduğunu dile getirdi.

Aral, bu açığı gördüklerini ve bununla ilgili girişimlerinin olduğunu ifade ederek, "Orta kalibre silahlarımızı, bunların uzaktan kumandalı atış sistemlerini dahi Amerikan yapımı yapabilecek bir tesis hazırlığı yaptık. Bütün hatlarımız da bu tür büyük ürünleri yapabilecek şekilde planlandı." dedi.

"Bizim beklentimiz 2025 yılında SYS Grup olarak çok ciddi bir büyüme"

ABD'de kurulan tesisin CANiK'e katkısına ilişkin de bilgiler veren Cahit Utku Aral, "Üretim olarak ilk yıl 60 ile 70 bin arasında bir üretim öngördük ABD'deki tesisimizde. Türkiye'den ABD'ye sevk edeceğimiz silah miktarı yaklaşık 400 bine yakın, toplamda ABD pazarında 460-470 bin bandına ulaşacağız. Bu rakam ABD'de 5. olan konumumuzu 4'üncülüğe yükseltecek." değerlendirmesini yaptı.

Aral, 2025'in şirket için mihenk taşı olacağını belirterek, AEI Systems'ın düşük geri tepmeli topunun üretim ve sevkiyatı için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, Unirobotics yeni silah kulelerinin bir çoğunun satışa başladığını bildirdi.

Aral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beklentimiz 2025 yılında SYS Grup olarak çok ciddi bir büyüme. Çünkü 4-5 senedir üzerinde çalışmış olduğumuz projelerin 12 ay boyunca satışta olacağı bir yıl olacak. O yüzden bizim için çok heyecanlı. ABD tarafında çok heyecanlıyız yaklaşık 35-40 milyon dolar ekosistemimize katkı sağlayacak. İngiltere öyle, Unirobotics öyle. Grubun cirosunun gelecek sene için 350 milyon dolarlar civarında olmasını öngörüyoruz. Bu bizim sektörümüzde büyük bir rakam."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, İhracat, Florida, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel CANiK ABD'de Seri Üretime Başlıyor - Son Dakika

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