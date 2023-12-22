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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Basın Buluşması'nda konuştu - Son Dakika
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Basın Buluşması'nda konuştu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilçede yapılan projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Sandıkçı, Canik'e kazandırılan projelerin ve yatırımların kredi kullanılmadan gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de İsrail'in soykırım yaptığını ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Basın Buluşması\'nda konuştu
22.12.2023 - 09:23,
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sandıkçı, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Basın Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, ilçede 4,5 yılda yapılan projeler ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Görevde olduğu sürede Canik'e yeni kimliğini kavuşturan projeler ve yatırımlar kazandırdıklarını anlatan Sandıkçı, belediyenin borcu olmadığını vurguladı.

İlçeye kazandırılan projelerin ve yatırımların yapımında kredi kullanmadıklarını dile getiren Sandıkçı, ilçeye gençliğe yönelik kazandırılan projeler ve yatırımlarla üç yılda üst üste 3 ödül aldıklarının altını çizdi.

İlçede tamamlanan ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarla görüşme sağlayarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sandıkçı, Filistin'de soykırım yapan İsrail'in insanlık suçu işlediğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Basın Buluşması'nda konuştu - Son Dakika
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