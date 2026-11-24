(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Şiddetin 3 Dili" başlıklı panel düzenledi. Panelde, ekonomik ve dijital şiddetle mücadele yöntemlerinin yanı sıra sporun kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki rolü değerlendirildi.

Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddetin 3 Dili" başlıklı panel düzenledi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, kadınların maruz kaldığı şiddet türleri, hak arama yolları ve mücadele yöntemleri ele alındı.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Ankara Barosu'ndan avukat Aslı Arıhan Koçak, Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yeliz Dede Özdemir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Merve Kurtoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA VE ORTAK MÜCADELE

Kadınların haklarına erişimini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen panelde, nafaka hakkı, nafaka yoksulluğu ve ekonomik şiddetin yanı sıra dijital şiddetle mücadele ve sporun kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki rolü değerlendirildi.

Şiddetin yalnızca fiziksel boyutla sınırlı olmadığına dikkati çekilen panelde, kadınların ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalar, dijital mecralarda karşılaştıkları tehdit ve baskılar ile sporun toplumsal dönüşümdeki rolü üzerinde duruldu. Katılımcılara, farklı alanlarda karşılaşılan şiddet türlerine karşı başvurulabilecek mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Panelde, kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın ve toplumsal bilincin önemi vurgulandı.