Çankaya Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Çankaya Gençlik Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, " Türkiye'ye örnek olacağına inandığımız Gençlik Merkezi'mizi sizlerle birlikte açmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çankaya Gençlik Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerin katılımıyla törenle hizmete sunuldu. Açılış töreninde konuşma yapan Güner, "Onlarca yıl süren savaşların, büyük bir yıkımın ardından kendisine dayatılan Sevr Anlaşmasını imzalayıp teslimiyeti seçenlere inat, ulusun kendi kaderine sahip çıktığı ve bu şekilde başarılı olacağına inanan bir avuç yurtsever öncülüğünde, bir milletin bağımsızlık umudunu yeniden yeşerten, bu ulusun küllerinden doğup yeniden ayağa kalkmasını sağlayan, vatanımızın tapusu Lozan'a varan yolda istiklal ve istikbal mücadelesinin yürüyüşünün sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Güner, Çankayalıların hizmetine sunulan Gençlik Merkezi'nin, Türkiye'ye örnek olacağına inandığını belirterek, "Paylaşımlı ofisler, kariyer merkezi, ortak çalışma alanları, küresel ortaklık ofisleri, podcast stüdyosu, sinema salonu, sesli ve sessiz çalışma salonu, derslikleri ve kafeteryasıyla modern bir tesis olan Gençlik Merkezi'mizi sizlerle birlikte açmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Törene katılan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hemen arifesinde gençlikle ilgili böylesine önemli bir tesisin, hem de Ankara'nın en genç belediye başkanı tarafından açılmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi şüphesiz her gün Atatürk'ü anıyor, yaşatıyor ve Atatürk'ün devrimlerine karşı bir mücadele yürütenleri de geri püskürtmeye çalışıyor" diye konuştu.