Çankırı\'da Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

İstiklal Yolu İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği şiddeti belirlenemeyen depremin ardından öğrencilere çök, kapan, tutun pozisyonu gösterilerek bina dışına tahliyeleri gerçekleştirildi.

Okul tahliyesinin ardından, okul içerisinde kalan yaralı öğrenciler ekipler tarafından kurtarıldı, gerekli tedavileri yapıldı. Deprem sırasında okul laboratuvarında bulunan kimyasal sıvının dökülmesi sonucu AFAD KBRN ekiplerince gerekli müdahaleler yapıldı.

Deprem nedeniyle okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından kargaşadan faydalanarak hırsızlık girişiminde bulunan bir kişi polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Daha sonra okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Tatbikata Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 13 Ekim'in Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak belirlendiğini hatırlattı.

Yapılan tatbikat ile çocukları afet ve risklerinin azaltılması konusunda bilinçlendirmeyi, afetlere karşı hazırlık konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılmasını amaçladıklarını belirten Matur, "Bu kapsamda ilimizde afetlerde görevli kurum kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, destek AFAD gönüllülerinden ekipler yer almaktadır. Çankırı AFAD koordinesinde İstiklal Yolu İlkokulu'nda deprem, tahliye, arama ve kurtarma, yangın konularını kapsayan bir tatbikat gerçekleştirildi." diye konuştu.