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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da yaşanan olayda, İ.D. isimli şüpheli, babasıyla çıkan tartışmanın ardından babasını öldürüp cesedini sobada yakmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Çankırı\'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
20.12.2023 - 23:13,
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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D'ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Çankırı, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
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