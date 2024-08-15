Çankırı'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çankırı'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı\'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G.'ye ait evde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla köye çok sayıda itfaiye, jandarma, il orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler söndürülürken, 3 ev tamamen yandı. Köye gelen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yetkililerden bilgi alıp, incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

15.08.2024 18:20
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ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G.'ye ait evde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla köye çok sayıda itfaiye, jandarma, il orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler söndürülürken, 3 ev tamamen yandı.

Köye gelen Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yetkililerden bilgi alıp, incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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