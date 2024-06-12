Çankırı'da Yeni Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olarak Hizmet Verecek

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Çankırı'da inşaatı devam eden 400 yataklı yeni devlet hastanesinin tamamlandığında eğitim ve araştırma Hastanesi olarak hizmet vereceği bildirildi.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, görüşme sonunda yeni devlet hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet vereceği müjdesini aldıklarını belirtti.

Bu gelişmenin Çankırı için büyük bir sağlık yatırımı olduğunu, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artıracağını aktaran Erdoğan, Akbaşoğlu'na katkıları için teşekkür etti.

Çankırı Devlet Hastanesine MR cihazı ile Kurşunlu ve Orta Devlet hastanesine panaromik diş röntgen cihazı, Şabanözü Devlet Hastanesine dijital röntgen cihazının tedarik edileceğine işaret eden Erdoğan, "Çankırı merkez, Çerkeş, Kurşunlu, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerine de uzman doktor ataması yapılacak. Çankırı Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz ve cerrahi aletler alımı için toplamda 11 milyon 738 bin 928 liralık ödenek aktarılacak." ifadelerini kullandı.