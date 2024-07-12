Cansu Baydar'ın yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapacak - Son Dakika
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Cansu Baydar'ın yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapacak

Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film, Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Film, Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göç eden Hanna ile küçük kardeşi Nader'in hikayesini anlatıyor ve zorla yerinden edilme ile daha iyi bir yaşam arayışının kesiştiği bir gökyüzünü tasvir ediyor. Film, Avrupa Birliği'nin projesi 'Culture CIVIC' Kültür Sanat Destek Programı'nın katkılarıyla çekildi ve geçen yıl Akbank Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

12.07.2024 16:41
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Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" adlı kısa filmin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül'de 81'incisi düzenlenecek festivalde ilk kez seyirciyle buluşacak film, "Orizzonti (Ufuklar)" bölümünün kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader'in hikayesini anlatan film, zorla yerinden edilme ile daha iyi bir yaşam arayışının kesiştiği bir gökyüzü tasvir ediyor.

Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde'nin yapımcılığını üstlendiği filmde, Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün ve Ubey Gül rol alıyor.

Ekho Film ve Nana Film yapımı olan, Vefa Film ile Bay Film ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Görkem Canbolat, kurgusunu ise Doruk Kaya ile Çisem Baydar yaptı.

Avrupa Birliğinin projesi "Culture CIVIC" Kültür Sanat Destek Programı'nın katkılarıyla çekilen kısa metraj film, geçen yıl Akbank Kısa Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü aldı ve Kısadan Anlat Proje Yarışması'nda da "En İyi Proje" seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cansu Baydar'ın yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cansu Baydar'ın yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapacak - Son Dakika
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