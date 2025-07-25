Carney'den İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
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Carney'den İsrail'e Eleştiri

25.07.2025 10:34
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Kanada Başbakanı Carney, İsrail'in Gazze'deki ablukasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açmasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

CBC News'ün haberine göre Carney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyleyen Carney, İsrail'in yardım dağıtımı üzerindeki kontrolünün kaldırılması çağrısında bulundu.

Carney, bölgede yardım dağıtımının, uluslararası kuruluşların öncülüğünde kapsamlı bir insani yardım sağlanmasıyla değiştirilmesi gerektiğini belirtti.???????

Söz konusu uluslararası kuruluşların çoğunun, açlık çeken sivillere ulaştırılması engellenen ve Kanada tarafından finanse edilen önemli miktarda yardım bulundurduğunu dile getiren Carney, İsrailliler ve Filistinliler için "barış ve güvenliği garanti altına alan" iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 447 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 457 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1083'e, yaralıların sayısı da 7 bin 275'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Mark Carney, Orta Doğu, Politika, İsrail, Kanada, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Carney'den İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

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