Çatılarda Kar Temizliği: İpin Ucunda Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çatılarda Kar Temizliği: İpin Ucunda Hayat

Geniş Video İzle

Yüksekova'da kar biriken çatılardaki tehlikeye rağmen bina görevlileri iple kar temizledi.

19.02.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpin ucundaki hayat: Metrelerce yükseklikte bellerine bağladıkları iple çatıdaki karı temizlediler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, yüksek binaların çatılarına çıkanlar soğuk havaya ve tehlikeye rağmen bellerine bağladıkları iple kar temizlediler.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri bazıları için ekmek kapısı oldu. Çatılarda biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Nevzat Bingöl ve İslam Akdoğan, ekmeklerinin ipin ucunda olduğunu söyledi. Nevzat Bingöl ve İslam Akdoğan, beline bağladığı iple tüm tehlikelere rağmen çatılardaki karları temizledi. Bingöl ve Akdoğan, Esenyurt Mahallesi'nde bulunan binalarda görevli olduklarını belirterek, bu yapılan çatı temizleme de kendilerine ek mesai yazıldığını söylediler.

Soğuk havaya rağmen bu hizmeti verdiklerini belirten Nevzat Bingöl, "Biz burada bina görevlisiyiz. Malum günlerdir kar yağışı vardı ve çatılarda kar ve buz kütleleri birikti. Bizde arkadaşla 9 katlı binanın çatısına çıkarak tüm zorluklara ve soğuk havaya rağmen belimize bağladığımız iple karları ve buzları indirdik. Buradan hiç kimsenin sıkıntı yaşamaması için çalışmamızı sürdürüyoruz. Bize desteklerinden dolayı bina yönetimine de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu da kısa sürede biter" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatılarda Kar Temizliği: İpin Ucunda Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:45 İstanbul’da hayat durma noktasında Trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
15:47 İstanbul’da yarın okullar tatil edildi İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
23:19 Fransa’da imamlık mesleği resmi olarak tanındı Fransa'da imamlık mesleği resmi olarak tanındı
23:12 Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda’nın yeni hocası belli gibi Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibi
23:09 Vatikan, Papa Franciscus’ta zatürre geliştiğini açıkladı Vatikan, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı
22:36 Mourinho’nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf Mourinho'nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf
22:27 Kar alarmı verildi İstanbul’da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 18:28:07. #1.12#
SON DAKİKA: Çatılarda Kar Temizliği: İpin Ucunda Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.