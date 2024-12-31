Çatışmalarda Çocuk Hakları İhlalleri

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, "Çatışma bölgelerinde çocukların çığlıkları yankılanıyor, ancak dünya çoğu zaman sessiz kalıyor. Acıları, kolektif vicdanımızda bir leke." açıklamasında bulundu.

Gamba, 2024 yılında silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik ihlalleri hatırlatan bir yazılı açıklama yaptı.

2024 yılının 18 yaşın altındaki çocukların silah altına alınmasını yasaklayan Ek Protokolü de içeren Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 35. yıl dönümü olarak tarihe geçtiğini anımsatan Gamba, "Ancak, çocukların temel haklarını ilerletme açısından bir kutlama yılı olması gereken bu yıl, aksine, insanlığın anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmedeki yetersizliğinin bedelini yine çocukların ödediğini ortaya koyan bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gamba, silahlı grupların çocukları silah altına alma uygulamasını durdurmadığına, birçok yerde daha fazla çocuğun silah altına alındığına dikkati çekerek, çocukların çoğunun kaçırılarak zorla silah altına alındığını ifade etti.

Diğer taraftan bazı ülke ordularının da askeri güç kullanımını arttırdığına işaret eden Gamba, bunun çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler yarattığının altını çizdi.

Gamba, "Çocukların öldürülmesi ve sakatlanması ile okullara ve hastanelere yönelik saldırılar, 2024'te silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik en yaygın ihlaller haline geldi. İsrail ve işgal altındaki Filistin Toprakları, özellikle Gazze, Sudan, Lübnan, Myanmar ve Ukrayna'da yoğun nüfuslu bölgelerde hava saldırıları, roketler, füzeler ve patlayıcı silahların yaygın kullanımı yıkıma neden oldu." vurgusunu yaptı.

Çocukların yaş tanımı manipüle edilerek Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ruhu ve metninin ihlal edilmeye devam edildiğini kaydeden Gamba, milyonlarca çocuğun savaşlardan korunabilecekleri güvenli alanların eksikliği nedeniyle eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

"Çocukların hikayelerini korku ve kayıpla değil, iyileşme ve umutla yeniden yazalım"

Gamba, "Çatışma bölgelerinde çocukların çığlıkları yankılanıyor, ancak dünya çoğu zaman sessiz kalıyor. Acıları, kolektif vicdanımızda bir leke. Daha iyisini yapmalıyız, çünkü her geçen an, bir başka çocuğun sadece bir istatistik haline gelmesi anlamına geliyor." uyarısında bulundu.

Özel Temsilci Gamba, çocuklara insani yardım erişiminin sağlanması, uluslararası insancıl hukuk, insan hakları hukuku ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

"Hep birlikte bu çocukların hikayelerini korku ve kayıpla değil, iyileşme ve umutla yeniden yazalım." çağrısında bulunan Gamba, çocukların barış, eğitim ve iyileşme taleplerinin yerine getirilmesini istedi.