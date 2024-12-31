Çaydanlıkla Darbeye Tutuklama

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darbettiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli tutulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin çaydanlıkla darbedilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kısa sürede şüphelinin H.C.C. (18) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin, "hırsızlık", "kasten yaralama", "yağma", "zorla alıkoyma" gibi suçlardan 43 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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