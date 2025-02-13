Çayırhan İşçileri Özelleştirmeye Direniyor - Son Dakika
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Çayırhan İşçileri Özelleştirmeye Direniyor

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CHP'li Bakırlıoğlu, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı işçileri destekledi.

13.02.2025 12:36
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan termik santral işçileri ile maden işçilerine destek vererek, "İşçilerimiz, sendika eylemlerinde sonuna kadar haklılardır. Çünkü bu özelleştirme olursa Soma'da, Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin dört bir yanında daha önce yapılan özelleştirmelerden sonra oradaki insanların başına ne geldiyse Çayırhan'daki çalışanların başına da o gelecektir" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Ankara Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan termik santral işçileri ile maden işçilerine destek verdi.

Bakırlıoğlu, Çayırhan'daki termik santral ve maden sahasının uzun zamandan beri özelleştirilmesinin söz konusu olduğunu belirterek yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Bu özelleştirmeye maden sahasında çalışan madenciler ve termik santralde çalışan işçiler başından beri sendikalarıyla beraber karşı çıkmaktalar. Geçtiğimiz aylarda bir eylem başlatmışlardı ve daha sonra özelleştirmenin ötelenmesinden sonra eylemlerine son vermişlerdi. 4 Mart'ta özelleştirme yapılacak ve işçiler de eylemlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Burada hem maden işçileri hem de termik santral işçileri omuz omuza vermişler. 'Madenler vatandır, enerji vatandır, satılmaz' sloganlarıyla şu anda yürüyerek Ankara'ya doğru geliyorlar."

"Soma Termik Santrali, Ege Linyit İşletmelerinden aldığı kömürün karşılığını 2023'ten beri ödemiyor"

Madenciler ve termik santral çalışanlarının neden özelleştirmeye karşı çıktıklarına değinen CHP'li Bakırlıoğlu, "Karşı çıkıyorlar çünkü özelleştirme olduktan sonra başlarına ne geleceğini gayet iyi biliyorlar. Soma'da ne yaşandıysa Çayırhan'da da aynı şeyler yaşanacak. Soma'da bilindiği gibi termik santral özelleştirilmişti. Özelleştirmeden sonra yıllardan beri kamudayken termik santral yapılmakta olan rutin bakımlar yapılmamaya başlandı. Hemen hemen hiçbir yatırım yapılmadı. Herhangi bir teknoloji yüklemesi yapılmadı. Özelleştirme esnasında şart koşulan baca gazı filtresi takılmadı. Soma Termik Santrali'nin kendi maden sahası yoktu. Maden sahası olmadığı için kömürü de Ege Linyit İşletmelerinde alıyor ve 2023 yılından beri de aldığı kömürün karşılığını ödemiyor" diye konuştu.

"TKİ'ye bağlı Ege Linyit İşletmelerini özelleştirmede alan Torku firmasının milyarlarca lira borcu olduğu söyleniyor" diyen Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Ege Linyit İşletmelerinin, TKİ'nin milyarlarca lira alacağı var. Alacağını tahsil edememiş. Finansal sıkıntıya giriyor. Alacağın tahsil etmek yerine bankalardan kredi kullanıyor ve faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor. Şimdiye kadar hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen bu firmaya milyarlarca liralık teşvik veriliyor. Bizden alınan vergilerle buraya milyarlarca lira para, kaynak aktarılıyor. Özelleştirme dediğimiz şey Türkiye'de budur. Şu anda Soma B termik santrali üretim durmuş durumda. Altı ünite var, altı üniteden sadece iki tanesi Soma'nın ısıtması için çalışıyor, elektrik üretimi yapmıyor. Bundan da Soma ekonomisi oldukça zarar görmekte ve biz daha önce özelleştirilmiş olan termik santralin kamulaştırılması gerektiğini söylüyoruz. Burasının kamulaştırılması lazım."

Çalışan ve kar eden bir termik santralin özelleştirilmesini "akıl tutulması" olarak nitelendiren Bakırlıoğlu, "İşçilerimiz, sendika eylemlerinde sonuna kadar haklılardır. Çünkü bu özelleştirme olursa Soma'da, Maraş'ta, Türkiye'nin dört bir yanında daha önce yapılan özelleştirmelerden sonra oradaki insanların başına ne geldiyse Çayırhan'daki çalışanların başına da o gelecektir" dedi.

"2024'te Hazine'den Elektrik Üretim A.Ş.'ye aktarılan görevlendirme bedeli tam 213 milyar lira"

Özelleştirmeler başlamadan önce Elektrik Üretim A.Ş.'nin üretimde devlet tekeli durumunda olduğunu hatırlatan Vehbi Bakarlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha sonra özelleştirmeye gidildi. Özel firmalardan elektrik alınmaya başlandı. Bize elektrik faturaları azalacak denmişti. Peki elektrik faturalarımız azaldı mı? Milyarlarca liralık sübvansiyona rağmen Türkiye şu anda OECD ülkeleri arasında en fazla enerji enflasyonunu yaşayan ülke durumunda. Elektrik Üretim A.Ş. dışarıdan piyasadan almış olduğu elektriği sırf faturalar daha fazla artmasın diye düşük fiyatla dağıtım firmalarına satmak durumunda kalıyor. 2024 yılında hazineden Elektrik Üretim A.Ş.'ye aktarılan görevlendirme bedeli tam 213 milyar lirayı bulmuş durumda. Türkiye'de ne yazık ki özelleştirmeler bu şekilde yapılıyor. Özelleştirmeden çok peşkeşe dönüşüyor. Bu ortamda da Çayırhan'daki işçilerimiz davalarında haklıdır. Madenler vatandır, vatan satılmaz."

Çayırhan İşçileri Özelleştirmeye Direniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayırhan İşçileri Özelleştirmeye Direniyor - Son Dakika

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