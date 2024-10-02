Çayırova'da İnşaatta Platform Devrildi - Son Dakika
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Çayırova'da İnşaatta Platform Devrildi

Çayırova'da inşaatta devrilen platform sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

02.10.2024 13:18
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatta platformun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fabrika inşaatında demir bağlayan İrfan S. ile Yalçın P. üzerinde bulundukları platformun devrilmesi sonucu 4 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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