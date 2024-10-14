Caz Gecesi İstanbul'da!

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Ali Perret ve Ricky Ford caz orkestraları, 1 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) konser verecek.

Caz dünyasının tanınan isimlerinden Ali Perret ile Ricky Ford yönetiminde aynı sahneyi paylaşacak iki orkestra, iki sanatçının konsere özel bestelediği eserleri seslendirecek.

Müzikseverler, orkestra şefleri Perret ve Ford'un özgün ve çağdaş besteleriyle dolu gecede iki caz orkestrasının müzikal düellosuna tanık olacak.

İki sanatçının orkestralarından oluşan iki ayrı "Big Band"in farklı bir etkileşim ve müzikal atışma sunacağı gecede, Ali Perret Orkestrası'nda Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri ile Ricky Ford Orkestrasında ise New York, Londra ve Paris'ten gelen müzisyenler sanatseverlerle buluşacak.