Cazan Rafinerisi'ndeki saldırıda bir işçi öldü, tesiste bazı faaliyetler durdurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cazan Petrol Rafinerisi'ne düzenlenen saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, tesisteki bazı faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Cazan Petrol Rafinerisi'ne saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı, tesisteki bazı faaliyetler durduruldu
Kaynak: AA
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