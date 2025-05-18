CCBE'den İstanbul Barosu'na Tam Destek - Son Dakika
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CCBE'den İstanbul Barosu'na Tam Destek

CCBE, İstanbul Barosu'na yönelik saldırıları kınayarak temsilcilerinin duruşmayı izleyeceğini duyurdu.

18.05.2025 18:50
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(İSTANBUL) - Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), İstanbul Barosu'na tam destek kararı aldı. Konseyin açıklamasında, "CCBE, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, adil yargılamanın temel güvencelerine saygı gösterilmeksizin 21 Mart'ta yapılan duruşma sonrasında görevden alınmalarını şiddetle kınamaktadır" denildi. Konsey temsilcilerinin 28-29 Mayıs'ta Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılacak duruşmayı izlemek üzere İstanbul'a geleceği bildirildi.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Bordeaux kentinde gerçekleştirilen CCBE Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yaptı.

Kaboğlu konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına dayalı demokratik hukuk devleti ilkeleri ile İstanbul Barosu'na yönelik hukuk dışı uygulamalar arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Genel Kurulda yapılan oylamada, CCBE üyeleri oybirliğiyle İstanbul Barosu'na tam destek kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda, Konsey temsilcilerinin 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılacak duruşmayı izlemek üzere İstanbul'a geleceği belirtildi.

CCBE'nin İstanbul Barosuna destek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

CCBE, 46 ülkenin Baro ve Hukuk Birliklerini ve bunlar aracılığıyla 1 milyondan fazla Avrupalı avukatı temsil etmektedir.

16 Mayıs 2025 tarihinde Bordeaux'da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle ve 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Marmara Cezaevi'nde (eski adıyla Silivri Cezaevi) yapılması öngörülen ceza duruşmasını göz önünde bulundurarak CCBE, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, adil yargılamanın temel güvencelerine saygı gösterilmeksizin 21 Mart'ta yapılan duruşma sonrasında görevden alınmalarını şiddetle kınamaktadır.

Bu süreç, iki gazetecinin ölüm koşullarına ilişkin etkili ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi yönündeki meşru çağrılarına cevaben başlatılmıştır; bu çağrılar (İstanbul Barosunun) hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma görevleriyle tamamen uyumludur.

CCBE, İstanbul Barosunun 10 Yönetim Kurulu üyesi ve başkanının 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasından derin endişe duymaktadır. Buna ek olarak, 23 Ocak 2025 tarihinde İstanbul havalimanında gözaltına alınarak tutuklanan avukat Fırat Epözdemir o tarihten bu yana tutuklu yargılanmaktadır.

3 aydır tutuklu iken, 8 Nisan 2025 tarihinde, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Başkanı olarak görev yapmış olan Fırat Epözdemir hakkında 2015'te Şırnak'ta uygulanan ve 288 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen olaylarla ilgili bir gözlem misyonu sırasında yaptığı açıklamalar da dahil olmak üzere, kamuoyuna yaptığı açıklama ve beyanlar nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle savcılık tarafından iddianame düzenlendi. CCBE, avukat Fırat Epözdemir'in ofis bilgisayar ve eşyalarına el konulmasından da özellikle endişe duymaktadır. Bu eylemler, hukuk mesleğinin ve onu temsil eden kurumların bağımsızlığına yönelik son derece ciddi bir saldırı teşkil etmektedir.

CCBE, avukatların ve onları temsil eden kurumların bağımsızlığı ilkesinin hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez bir teminatı olduğunu hatırlatır. CCBE, avukatlık mesleğinin bütünlüğünün, adaletin tesisinin ve hukukun üstünlüğünün korunması için tüm avukatların misilleme, müdahale, sindirme veya taciz korkusu olmadan mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmeleri gerektiğini hatırlatır.

Yukarıda belirtilenler ışığında CCBE:

- İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun ve Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasını şiddetle kınamaktadır;

- İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve görevlerini yerine getirirken tehdit edilen tüm Türkiye avukatlarıyla sarsılmaz dayanışmasını ifade eder;

- İstanbul Barosu ve temsilcilerine yönelik tüm yasal işlemlerin derhal geri çekilmesi çağrısında bulunur;

- Avukat Fırat Epözdemir'in derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunur;

- Türk makamlarını avukatlık mesleğinin bağımsızlığına ilişkin uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermeye ve Avukatlık Mesleğinin Korunması Sözleşmesini imzalamaya ve onaylamaya çağırır;

- Hukukun üstünlüğünü ve İnsan Haklarını savunan İstanbul Barosuna tam desteğini ifade eder;

- Uluslararası toplumu ve Avrupa kurumlarını Türkiye'de avukatların bağımsızlığını korumak için somut tedbirler almaya teşvik eder.

- CCBE ayrıca, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla 28 ve 29 Mayıs 2025 tarihlerinde Marmara (Silivri) cezaevinde görülecek ceza duruşmasını takip edecektir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu, İnsan Hakları, İstanbul, Politika, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CCBE'den İstanbul Barosu'na Tam Destek - Son Dakika

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